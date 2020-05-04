Almanya'nın "Hizbullah" kararı beklenmedik değildi

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün bölgesel gelişmelere ilişkin bir konuşma yaptı.

Hizbullah’ın Almanya tarafından terör örgütü ilan edilmesine değinen Nasrullah, "Bu karar beklenmedik değildi. Daha önce de bazı Avrupa ülkeleri aynı kararı aldılar. Amerika, bölgeye hakim olmaya ve İsrail de işgalcilik politikasını sürdürmeye çalışıyor. Bu planlara karşı çıkanlar da direniş güçleri olduğu için hedef alınıyorlar” dedi.

Almanya’nın Amerika ve Siyonist Rejim’in baskısı altında Hizbullah hakkında bu kararı aldığını belirten Hasan Nasrullah, “Almanya Hizbullah’ın terör örgütü olduğunu ispat edebilecek hiçbir belge ve delil sunamadı. İşte bu konu, Almanya’ın aldığı kararın siyasi olduğunu gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah, "Almanya, Fransa ya da herhangi bir Avrupa ülkesinde bizden bir grubun olmadğını söylediğimizde tamamen doğruyu söylüyoruz. Yıllardır dünya ülkelerinde özellikle Avrupa ve Latin Amerika’da teşekkül veya grubumuz yoktur. Uzun yıllardan beri dostlarımızın bizimle iletişim kurmaları nedeniyle herhangi bir ülkede sıkıntı yaşamalarını istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Nasrullah, Almanya’nın Hizbullah kararını kınayan ülkeler ve hükümetlere teşekkür ederek, "Lübnan hükümeti, Almanya ve başka ülkelerde vatandaşlarını korumak için kararlıdır. Biz de Siyonist Rejim’e karşı verdiğimiz mücadeleye devam ederek her zaman Lübnan halkını savunacağız" dedi.

Lübnan'da ekomomik reform programı

Hizbullah Genel Sekreteri, Lübnan’da gündeme gelen ekomomik reform planına değinerek, konuşmasına şöyle devam etti: Bu planın ulusal desteğe ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı Mişel Avn da fraksiyonları bu konuda bir toplantıya çağırdı. Hizbullah da bu toplantıya katılacak ve diğerlerini katılmaya davet ediyor. Lübnan’daki ekonomik durum zor bir durumda. Ülkeyi kurtarmamız gerekiyor. Dolayısıyla siyasi ihtilaflardan vazgeçilmeli.

Nasrullah, Hizbullah’a yönelik bazı suçlamalara işaret ederek, “Bazıları yaptığı propaganlarla Hizbullah’ın ekonomik alana girerek, bankacılık sistemine darbe vurmak istediğini iddia ediyor. Bu, Hizbullah’a karşı bir medya savaşıdır. Biz bütün bu sahte haberleri reddediyoruz. Hizbullah’ın kuruluşundun bugüne kadar bankacılık alanında müdahale etmedik. Ama bankalar yaşanan ekonomik krizde hükümete bile yardım etmedi. Hizbullah’ın bankacılık alanını ele geçirmeye çalıştığı yönündeki iddialar boş ve değersizdir” diye konuştu.