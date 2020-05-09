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9 May 2020 10:13

Lübnan Hizbullah liderinden koronavirüs açıklaması

Lübnan Hizbullah liderinden koronavirüs açıklaması

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, dün gece yaptığı açıklamada, bölgede direnişin şartlarına işaret ederek, Lübnan'ı Sadrı İslam'da 'Ebu Talib Deresi'nin içinde bulunduğu şartlara benzetti.

Parstoday'in haberine göre, Seyyid Hasan Nasrullah, bugünkü yaptırım şartlarını, özellikle de Amerika'nın İran ve Lübnan Hizbullah hareketi aleyhindeki yaptırımlarını, Sadrı İslam döneminde, Mekke'li kafirler ve müşriklerin Ebu Talib Deresi'ndeki Müslümanlara yönelik iktisadi ve sosyal açıdan yaptırım yaptıkları döneme benzetti.

Nasrullah, "Beni Haşim'in Ebu Talib Deresi'nde muhasarası sırasında Müslümanlardan Hz. Muhammed'i teslim etmeleri halinde serbest bırakılacakları gibi bir durum bugün Lübnan direniş güçlerine yaşatılmaktadır; silahlarınızı bırakınız ve ülkeye verdiğiniz destekten el çekiniz ve İsrail ne isterse yapsın denilmektedir" ifadelerinde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah açıklamasının devamında, bugün korona virüsün Ebu Talib Deresi'nde muhasaranın ağaç kurduyla kırılmasında yaşanan hadise gibi şimdiki dünyada zalimlerin bazı milletler aleyhindeki muhasarasını da kıracağını söyledi.

Hasan Nasrullah, korona hadisesinden sonra çoğu ülkeler ve milletlerin Amerika'nın tek yanlı siyasetlerine karşı çıkacaklarını da sözlerine ekledi.

News Code 1886333

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