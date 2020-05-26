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26 May 2020 08:32

Direniş terörizm ve işgalciliğe karşı tek seçenektir

Direniş terörizm ve işgalciliğe karşı tek seçenektir

İran Dışişleri Bakanlığı, direniş stratejisinin terörizm, işgalcilik ve sultacılığın yanı sıra Kudüs ve işgal altındaki toprakların kurtuluşu için tek seçenek olduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin 20. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Lübnan halkının zaferini Lübnan milleti ile Beyrut hükümetine tebrik eden Dışişleri Bakanlığının paylaşımında, "Direniş stratejisi, terörizm, işgalcilik ve sultacılığın yanı sıra Kudüs ve işgal altındaki toprakların kurtuluşu için tek seçenektir" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çıkarılmasının 20. yıldönümü dolayısıyla Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hatti ve Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'a birer tebrik mesajı göndermişti.

News Code 1886710

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