Gıda yüklü İran gemisi Venezuela karasularına ulaştı

İran'ın Karakas Büyükelçiliği, İran'dan Venezuela'ya gıda götüren İran gemisi Venezuela karasularına girdiğini açıkladı.
Edinilen bilgilere göre, İran gemisi Venezuela limanı La Guevara'ya yaklaşıyor.
Nakliye şirketi Mosakhar Darya'ya ait İran bayraklı Golsan kargo gemisi, 15 Mayıs'ta Bandar Abbas'tan ayrılmıştı.
İran'ın Karakas Büyükelçisi Huccetullah Sultani, İran İslam Cumhuriyeti'nin Venezuela'ya gönderdiği "Golsan" isimli altıncı gemisinin gıda içerdiğini duyurmuştu.
Associated Press haber ajansına göre, İran'dan Venezuela'ya giden geminin Karayip bölgesine ulaştığı belirtilmişti.
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