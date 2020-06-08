Devrim Lideri'nden Venezuela'ya giden tanker mürettebatına teşekkür

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yayınladığı bir mesajda Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran'a ait petrol tankerlerinin çalışanlarına teşekkür etti.

Devrim Liderinin mesajında, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan tankerlerinin tüm mürettebatına hitap ederek, "Tankerlerin sevgili kapitan ve çalışanları hepinize kolay gelsin diliyorum. Yaptığınız iş çok büyük bir hareketti. Ülkeyı gururlandırdınız" ifadelerine yer verildi.

İran, "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli tankerlerle toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt Venezuela'ya göndermişti.