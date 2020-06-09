İran'dan Venezuela'nın Kovid-19 ile mücadelesine destek

Al Mayadeen kanalına göre, İran İslam Cumhuriyeti Venezuela'ya akaryakıt gönderdikten sonra, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için dün bu ülkeye insani yardım gönderdi.

Simon Bolívar Uluslararası Havaalanı'nda hazır bulunan Venezuela Planlama Bakanı Ricardo Menendez burada yaptığı konuşmada, uçağın çeşitli tıbbi malzemelerden oluştuğunu belirterek, "İran'ın bu destekleyici eylemi, iki ülkenin barış sağlaması için yeni bir siyasi coğrafyaya dayanan stratejik ortaklığının bir parçasıdır" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro televizyonda yayınlanan konuşmada İran dahil olmak üzere farklı ülkelerin Venezuela'ya insani yardım sağladığına dikkati çekerek, "İran, Rusya, Çin ve Küba, ülkemize yaptıkları insani yardımlarıyla Venezuela'nın gerçek dostu olduğunu gösterdiler" ifadesinde bulunmuştu.

ABD'nin de Venezuela'ya 20 milyon dolar yardım teklifinde bulunduğunu anlatan Maduro, fakat bu ülkenin Venezuela'ya tek bir dolarlık yardımda bulunmadığını kaydetmişti.

İran, "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli tankerlerle toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt Venezuela'ya göndermişti.