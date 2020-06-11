İranlı yetkili Venezuela'ya akaryakıt göndermenin detaylarını anlattı

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran'a ait petrol tankerlerine dair açıklamada bulundu.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin 3 Haziran'daki konuşmasında bazı alanlarda yapısal değişiklik gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yapması ve adalete değinmesine atıfta bulunan Rızai, “Bunu kesinlikle gerçekleştirmeliyiz. Kültür ve ekonomi alanında değişiklik yapmalıyız. Bölgesel ve yerel işletmecilikte değişiklik yapabilirsek başarılı olabiliriz” dedi.

Rızai, "Venezuela'ya akaryakıt göndermek bu değişikliğin bir örneğidir. İran İslam Cumhuriyeti, en ağır yaptırımlar altındaki dost ülkesi Venezuela'ya akaryakıt göndermeye karar verdi. Fars Körfezi'nde Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşmamıza rağmen kardeşliğimizi kanıtlamaya karar verdik" dedi.

Ekonomi ile kardeşliği birleştirdiklerini ifade eden Rızai, "Tankerlerimiz Venezuela’ya ulaşmadan önce akaryakıt parsını aldık. Diğer ülkelere eski püskü silah satarak para kazanan sömürgeci ülkelerden değiliz” açıklamasını yaptı.

Muhsin Rızai, "Petrol tankerlerini gönderdiğimizde, bazıları ‘gitmeyin savaş çıkacak’ dedi; Ayrıca (ABD'liler) tehdit ettiler. Ancak Devrim Muhafızları Amerikan gemisinin çevresinde dolaşmaya karar verdi. Beyaz Saray'da toplantı yapıldı ve tankerlerin kaptanlarına Venezuela limanlarına demir atmamaları için para teklifinde bulundular" ifadelerini kullandı.

İran, "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli tankerlerle toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt Venezuela'ya göndermişti.