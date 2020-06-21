İran'dan Venezuela'ya giden 6. gemi gıda taşıyor

İran'ın Karakas Büyükelçisi Huccetullah Sultani, İran İslam Cumhuriyeti'nin Venezuela'ya gönderdiği "Golsan" isimli altıncı gemisinin gıda içerdiğini duyurdu.

Associated Press haber ajansına göre, İran'dan Venezuela'ya giden geminin Karayip bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Ham petrol rezervleri bakımından dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, son yıllarda ülkedeki petrol rafinerileri ABD’nin yaptırımları nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle İran daha önce "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli tankerlerle toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt Venezuela'ya göndermişti.