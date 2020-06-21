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21 Haz 2020 11:05

İran'dan Venezuela'ya giden 6. gemi gıda taşıyor

İran'dan Venezuela'ya giden 6. gemi gıda taşıyor

 İran'ın Karakas Büyükelçisi Huccetullah Sultani, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği altıncı geminin gıda taşıdığını duyurdu.

İran'ın Karakas Büyükelçisi Huccetullah Sultani, İran İslam Cumhuriyeti'nin Venezuela'ya gönderdiği "Golsan" isimli altıncı gemisinin gıda içerdiğini duyurdu. 

Associated Press haber ajansına göre, İran'dan Venezuela'ya giden geminin Karayip bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Ham petrol rezervleri bakımından dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, son yıllarda ülkedeki petrol rafinerileri ABD’nin yaptırımları nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle İran daha önce "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli tankerlerle toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt Venezuela'ya göndermişti.

News Code 1887266

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