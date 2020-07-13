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13 Tem 2020 17:43

Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu

Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a karşı düzenlediği operasyonun görüntülerini paylaştı.

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News Code 1887773

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