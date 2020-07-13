https://tr.mehrnews.com/news/1887773/ 13 Tem 2020 17:43 News Code 1887773 Video Video 13 Tem 2020 17:43 Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a karşı düzenlediği operasyonun görüntülerini paylaştı. indir 2 MB News Code 1887773 Ekler Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan Video çatışma İlgili haberler Çavuşoğlu: Ermenistan aklını başına toplasın Bu olay Ermeni tarafının yeni provokasyonu Rusya’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a itidal çağrısı İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog çağrısı
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