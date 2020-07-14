Azerbaycan ordusundan 7 asker hayatını kaybetti

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini açıkladı.

Veliyev, karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü söyledi.

Veliyev bu sabahki çatışmada, Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in 'kahramanca şehit olduğunu' açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Peşinyan dünkü kabine toplantısında 'Azerbaycan'ın provakosyanlarının' karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan da Bakü'nün eylemlerine cevap verileceğini açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dünkü çatışmalar sonrası 'Ermenistan aklını başına alsın' sözleriyle Erivan'a tepki gösterdi.

Kaynak: Euronews