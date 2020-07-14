  1. Azerbaycan
14 Tem 2020 16:12

Azerbaycan ordusundan 7 asker hayatını kaybetti

Azerbaycan ordusundan 7 asker hayatını kaybetti

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker hayatını kaybetti.

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini açıkladı.

Veliyev, karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü söyledi.

Veliyev bu sabahki çatışmada, Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in 'kahramanca şehit olduğunu' açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Peşinyan dünkü kabine toplantısında 'Azerbaycan'ın provakosyanlarının' karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan da Bakü'nün eylemlerine cevap verileceğini açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dünkü çatışmalar sonrası 'Ermenistan aklını başına alsın' sözleriyle Erivan'a tepki gösterdi.

Kaynak: Euronews

News Code 1887797

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