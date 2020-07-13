Rusya’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a itidal çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “12 Temmuz’da Ermenistan-Azerbaycan sınırında tırmanan gerginlikten dolayı ciddi endişe duyuyoruz. Ulaşan bilgilere göre, çatışmalar sürüyor. Topçu mermileri kullanılıyor. Ölü ve yaralılar var. Ölenlerin yakınları ve ailelerine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan ordusu dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak saldırı girişiminde bulunmuştu.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan en az 4 asker hayatını kaybetmişti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, bugün yaptığı açıklamada Azerbaycan’ın bu sabah itibariyle Ermeni mevzilerine saldırılarına yeniden başladığını ileri sürdü.