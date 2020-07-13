Çavuşoğlu: Ermenistan aklını başına toplasın

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin başında Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaya değinen Çavuşoğlu, "Ermenistan haince bir saldırıda bulundu ve 4 tane kardeşimiz şehit oldu. Burada şunu görüyoruz Ermenistan özellikle yeni çatışma alanları oluşturmak istiyor. Siyasi çözüme bugüne kadar Ermenistan yanaşmadı. Bugüne kadar Ermenistan hiçbir çözüme yanaşmadı. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı arayacağım, değerlendirme yapacağız" dedi.