Güney Kıbrıs'tan "Azerbaycan- Ermenistan krizi" değerlendirmesi

Ermenistan basınına göre, Syllouris, “Ermenistan–Azerbaycan sınırındaki gelişmelerden ve yeni çatışmalardan dolayı endişeliyiz. Ermeni halkının yanındayız ve ihtilafın barış yoluyla, müzakereler yardımıyla çözüleceğini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile gerçekleştirdiği ayrı ayrı telefon görüşmesinde, iki tarafa "itidal" çağrısı yapmıştı.

Zarif, sorunların barışçıl yollarla çözümü için görüşmelere başlamalarını isteyerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin gerginliklerin son bulmasına yardım etmeye hazır olduğunu bildirmişti.