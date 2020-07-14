İran: Azerbaycan toprak bütünlüğünün korunmasından yanayız

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, dün Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile telefonda görüştü.

Mahmud Vaizi, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan olayda birkaç Azerbaycan askerinin hayatını kaybeymesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, Bakü hükümeti ile Azerbaycan halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Vaizi, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduğunu da sözlerine ekledi.

Mahmud Vaizi, başta Azerbaycan olmak üzere tüm komşu ülkelerle ikili ilişkilerin geliştirilmesinin İran'ın dış siyaset önceliğinin ana ilkesi olduğunu dile getirerek, İran'ın Bakü ile her alanda ilişkileri geliştirip güçlendirmek istediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı, İran'ın Karabağ meselesinin siyasi ve diplomatik görüşmeler yoluyla çözüleceğine inandığını aktardı.

Telefon görüşmesinde Şahin Mustafayev, taziyede bulunan Vaizi'ye teşekkür ederek, İran'ın Azerbaycan toprak bütünlüğünü koruma konusundaki tutumunu takdir etti.

Mustafayev, ülkesinin İran'la her alanda ilişkileri geliştirmek istediğini de bildirdi.