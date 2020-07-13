Bu olay Ermeni tarafının yeni provokasyonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalar dolayısıyla düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Aliyev, "Dün gündüz saatlerinde Ermeni askerler sınırındaki Azeri mevzilerine ateş açtı. Bu, Ermeni tarafının yeni provokasyonu. Bu, mevzilerimize yönelik beklenmedik bir darbe oldu ve askerlerimizin ölümüne yol açtı. Ancak bu saldırıyı önledik ve uygun bir yanıt vererek askerlerimizin intikamını aldık. Bugün sınırdaki gergin durum sürüyor" dedi.

Bu tür olayların nedenlerinden birinin Ermeni hükümetinin ikiyüzlülüğü olduğunu kaydeden Aliyev, "Azerbaycan, toprak bütünlüğünün korunmasını sağlayacak. Dün topraklarımızın bir santimini dahi düşmana vermedik. Ermeni hükümetinin bu eylemleri mantıkla bağdaşmıyor ve hükümet bizzat Ermenistan için tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası kuruluşlara sınırdaki olay hakkında bilgi verdiklerini de anlatan Aliyev, provokasyonu kimin başlattığını yerinde görmeleri için ilk fırsatta yabancı askeri temsilcileri davet edeceklerini ekledi.

Kaynak: Sputnik