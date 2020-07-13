İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen silahlı çatışmaya dair değerlendirmede bulundu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki son gerginliğe ilişkin Musevi, "Bu talihsiz bir olaydı. Dağlık Karabağ sorununun diyalog yoluyla çözülmesini umuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti de sorunu çözmek için çalışmaya hazır olduğunu duyurdu." dedi.

Ermenistan ordusu dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak saldırı girişiminde bulunmuştu.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan en az 4 asker hayatını kaybetmişti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, bugün yaptığı açıklamada Azerbaycan’ın bu sabah itibariyle Ermeni mevzilerine saldırılarına yeniden başladığını ileri sürdü.