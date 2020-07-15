Zarif: Azerbaycan ile Ermenistan'ı sakin olmaya çağrıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile gerçekleştirdiği ayrı ayrı telefon görüşmesinde, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki son gerginliği konuştu.

İki tarafa "itidal" çağrısı yapan Zarif, sorunların barışçıl yollarla çözümü için görüşmelere başlamalarını isteyerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin gerginliklerin son bulmasına yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti.