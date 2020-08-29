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29 Ağu 2020 09:36

Macron: Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de sert bir duruş sergiledik

Macron: Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de sert bir duruş sergiledik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime değinirken, Türkiye'nin faaliyetlerine karşı 'sert bir duruş sergilediğini ve kırmızı çizgileri çizdiğini' söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Macron, Türkiye ile Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan gerilime değindi. Macron, Fransa'nın yaz aylarında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı 'sert bir duruş sergilediğini ve kırmızı çizgileri çizdiğini' söyledi. Macron, Ankara "Kelimelere değil eylemlere saygı gösteriyor" dedi.

Macron'un açıklamaları şöyle:

- Mesele Akdeniz'in egemenliğine geldiğinde, fiiliyatta ve sözlerimde tutarlı olmalıyım. Size, Türklerin yalnızca bunu dikkate alıp buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Eğer söyledikleriniz sözde kalır ve harekete geçmezseniz... Fransa'nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu kırmızı çizgi politikasıdır. Suriye'de de bunu yaptım.

- Orantılıydı. Bir donanma göndermedik. Münhasır ekonomik bölgelere veya AB üyesi iki ülkenin egemenliğine saldıran bir ülke... Türkiye'nin son yıllardaki stratejisini bir NATO müttefikinin stratejisi olarak görmüyorum.

Kaynak: Sputnik

News Code 1888772

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