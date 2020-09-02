Macron, Irak'ta Ayetullah Sistani ile de görüşecek

Irak'ta yayınlanan "Kulalakhbar" gazetesine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak ziyareti kapsamında Necef kentinde Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani ile bir araya gelecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan’daki temaslarının ardından bir günlük resmi ziyaret için bugün Irak’a geldi.

Irak'ın kuzeyine gitmeyecek olan Macron'un, Kürt liderlerle Bağdat'ta bir araya geleceği belirtildi.

Daha önce Bağdat yönetimi tarafından duyurulan ziyaret planı Paris tarafından güvenlik gerekçesiyle doğrulanmamıştı.

Bir kaynak AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “(Macron) Irak başbakanı ve cumhurbaşkanıyla görüşecek, bir dizi siyasi aktörle görüşmeler yapmayı umuyor” demişti.