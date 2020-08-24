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24 Ağu 2020 13:01

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Türkiye ile AB ilişkilerinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve bölgesel meselelerin değerlendirilmesi üzerine Almanya Dışişleri bakanı Heiko Mass Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı ziyaretin gerçekleşmesine ilişkin resmi duyuruyu yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Heiko Maas, 25 Ağustos 2020 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara’da yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir."

Kaynak: DHA

News Code 1888683

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