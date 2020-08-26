Yunanistan, Kıbrıs, İtalya ile Fransa'dan ortak tatbikat kararı

Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de düzenlenecek ve Kıbrıs, İtalya ve Fransa'nın yer alacağı ortak askeri tatbikatın Girit'in güneyinde gerçekleştirileceği ve 3 gün süreceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa Silahlı Kuvvetleri de, tatbikata 3 savaş uçağı ve helikopter yüklü bir fırkateynle katılacaklarını bildirdi.

Detay Kıbrıs'ın Fileleftheros'tan aktardığı habere göre ise, tatbikata katılacak Yunan F-16’ları ve 4. nesil Fransız Rafale’lerin dün itibarıyla Güney Kıbrıs’ta konuşlandığı belirtildi.

Kaynak: Sputnik