Trump, normalleşme anlaşması ile sahte kazanımın peşinde

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Bahreyn ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi.

Rızai'nin yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadeledeki başarısızlık, ırkçılık karşıtı protestolar ve ekonomik durgunluk, (ABD seçimlerinde) Donald Trump'ın Demokrat rakibinden geri kalmasına sebep olmuştur. O bunu telafi etmek amacıyla bölgedeki zayıf Arap ülkelerine Siyonist Rejim'le uzlaşmaları için baskı yaparak sahte bir dış politika kazanımı elde etmeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Bu anlaşmanın Bahreyn'in onurlu halkı ile alakası olmadığını anlatan Rızai'nin attığı tweette, "Bu, aslında Manama rejiminin Siyonistlerle yaptığı anlaşmadır. Münasebetlerini kamuya açıklayan rejimler zaten daha önce de Siyonist Rejim’le bağlantıları vardı, ancak ikiyüzlü bir şekilde bunu reddedip gizliyorlardı. Ancak tarih, İslam'a ve İslam Ümmeti’ne ihanet edenlerin oturduğu tahtlarının korunmayacağını göstermiştir. Bu, Allah’ın kanunudur." belirtildi.

Al Halife rejimi, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.