BAE ve Bahreyn, Siyonist Rejim'le anlaştığı için pişman olur

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bölgedeki iki Arap ülkesinin ABD'nin talimatı üzerine Siyonist Rejimi tanıma konusundaki yanlış ve tehlikeli eyleminin ardından, İslam dünyasında bu iki ülkeye karşı muhalefet dalgası yükseldi” dedi.

Dünya İslami Uyanış Kurultayı’nın bazı Arap ülkelerinin Siyonist Rejim ile ilişkileri normalleştirmesini kınadığını belirten Velayeti, geçmişte bölgedeki bazı gerici ülkelerin İsrail ile gizlice ilişki kurduğunu ancak günümüzde direnişin Batı Asya’daki zaferleri nedeniyle bu ilişkilerin açığa çıktığını söyledi.

"“Hiç kuşkusuz bazı gerici Arap ülkelerinin Siyonist Rejim ve ABD ile olan son eylemleri başarılı olamaz ve pişman olurlar" diyen Velayeti, “İslam dünyasının düşmanları bölgedeki gerici ülkelerin ister kararlarından geri çekilsin ister çekilmesin Siyonist Rejimin dünya milletleri arasında yeri olmayacağını bilmelidir” ifadelerinde bulundu.

Velayeti sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herhangi bir ülkenin Siyonist Rejimi tanıması, İslam dünyasındaki Müslümanların çıkarlarını hiçe saymak anlamına gelir.

ABD ve seçimleri kazanmak isteyen Trump, dış politikaya odaklanmaktadır ve bazı ülkelerin Siyonist Rejimle ilişkilerini normalleştirme konusundaki son eylemleri onun için bir avantaj olarak görülüyor”

Bahreyn ve BAE’nin İslam dünyasının çıkarlarını dikkatte almadığını dile getiren Velayeti, İran’ın Filistin’in masum halkını savunacağını bildirdi.