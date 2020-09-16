Hamas: BAE ile Bahreyn Kudüs ve Filistin'e ihanet etti

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri konu hakkında yaptığı açıklamada, “BAE ve Bahreyn’in İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşması, düşmanların safında yer almak ve Filistin halkımıza karşı yürütülen işgal girişimine destek vermek anlamına geliyor.” dedi.

Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen ve aynı şekilde Filistin halkının haklarını yok sayan hiçbir anlaşmanın Ortadoğu’ya barış getirmeyeceğini vurgulayan Ebu Zuhri, “BAE ve Bahreyn yöneticileri, Kudüs ve Filistin’e ihanet etti.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz saatlerde İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalandı.

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin, 11 Eylül'de ise İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Anlaşmalar kapsamında, ilk ticari uçuş yapıldı, Suudi Arabistan ilk kez bir İsrail uçağına hava sahasını kullandırdı. İsrail ve BAE bankları arasında yeni mutabakat zaptı imzalandı.

1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi