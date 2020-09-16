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16 Eyl 2020 10:45

Bahreyn'de halk normalleşme anlaşmasını protesto etti

Bahreyn'de halk normalleşme anlaşmasını protesto etti

Bahreyn'de çok sayıda kişi, baskılara rağmen, İsrail'le imzalanan normalleşme anlaşmasını protesto etti.

Ülkedeki en büyük muhalif yapılanma olan Vifak Ulusal Derneği, Twitter hesabında, normalleşme anlaşmasına tepki olarak gece gösteri düzenleyen Bahreynlilere ait fotoğraflar paylaştı.

Fotoğraflarda, onlarca kişinin, İsrail'le normalleşme anlaşması imzalanmasını kınayan dövizler taşıdığı görüldü.

Dernek, fotoğraflarla ilgili olarak, "Bahreyn halkı, baskıya, ölüme ve hapishanelere rağmen normalleşmenin ihanet olduğunu haykırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bahreyn'de yayın yapan muhalif LuaLua TV ise onlarca kişinin İsrail bayraklarını çiğnediği ana dair bir görüntü yayımladı.

Görüntüde, onlarca kişinin, İsrail bayrağını çiğnediği ve normalleşme anlaşmasını kınayan dövizler taşıdığı görüldü.

Bahreyn'de muhalif kesim, iktidarı, gösterilere ciddi kısıtlamalar getirmekle suçluyor.

Kaynak: AA

News Code 1889164

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