Filistin halkından İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepki

Filistin halkı dün akşam Maname ile Tel Aviv’in normalleşme anlaşmasına tepki göstermek için Gazze'de sokaklara indi.

Filistinli göstericiler Bahreyn Kralı Hamd bin İsa Al-i Halife ve Siyonist Rejim Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun fotoğraflarını yaktı.

Bunun yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'in de fotoğrafları ateşe verildi.

ABD Başkanı Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Cuma akşamı Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını duyurmuştu.