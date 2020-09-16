  1. Dünya
  2. Ortadoğu
16 Eyl 2020 14:58

Bahreyn El-Vifak Derneği:

Tel Aviv'le normalleşme anlaşmaların imzalanması tarihi bir 'cinayet'tir

Tel Aviv'le normalleşme anlaşmaların imzalanması tarihi bir 'cinayet'tir

Bahreyn El-Vifak Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Hüseyin el-Dihi, Siyonist Rejim’le yapılan normalleşme anlaşmalarına tepki göstererek, "Bu eylemle tarihi bir cinayet yapılmış oldu" dedi.

Bahreyn El-Vifak Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Hüseyin el-Dihi, Siyonist Rejim’le yapılan normalleşme anlaşmaların imzalanmasına tepki göstererek, “Siyonist Rejim’le normalleşme anlaşmalarının imzalanmasıyla tarihi bir cinayet yapılmış oldu” dedi.

El-Dihi, “Siyonist Rejim’le ilişkileri normalleştirme yönünde adım atan rejimler, yaptıkları eylemlerle aslında Siyonistleri meşrulaştırmaya çalıştıkları için cinayet işlemiştir” ifadesini kullandı.

El-Vifak Derneği Genel Sekreter Yardımcısı, “Bu cinayet Filistin halkının tüm haklarını ihlal ediyor; Halbuki tüm uluslararası kararlarla da çelişmektedir” şeklinde konuştu.

Siyonist Rejim, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ‘ilişkilerin normalleştirilmesine’ yönelik olduğu öne sürülen ve Filistin’i yok sayan anlaşma ABD’nin başkenti Washington DC’deki Beyaz Saray’da resmen imzalandı.

News Code 1889168

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler