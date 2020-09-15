Bahreyn halkı Filistin ile aynı safta yer alacak

Bahreyn El-Vifak Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Hüseyin el-Dihi, Manama-Tel Aviv normalleşme anlaşmasına dair açıklamada bulundu.

Şeyh Hüseyin el-Dihi, Bahreyn halkının sonsuza kadar Filistinlilerle aynı safta yer alacağını belirterek, "Bu karar Siyonist Rejim'le anlaşma yapanların çöküşü gibidir. Bahreyn halkı bu şekilde aşağılanmayı kabul etmiyor." dedi.

Al Halife rejiminin aldığı karardan duydukları üzüntüyü dile getiren Şeyh Hüseyin el-Dihi, bu rejimin barış bahanesiyle Kudüs meselesini gömmek istediğini söyledi.

El-Vifak Derneği Genel Sekreter Yardımcısı, Siyonist Rejim'le sağlanan anlaşmayı "utanç verici bir anlaşma" olarak nitelendirerek, Bahreyn halkının Filistin'e destek ilkesinden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Al Halife rejimi, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.