2231 sayılı kararın tam olarak uygulanması için kararlıyız

Üç Avrupa ülkesi olan İngiltere, Almanya ve Fransa, ABD'nin İran'a BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararıyla kaldırılan yaptırımları geri getiren mekanizmasını etkinleştirme yönündeki eylemlerine ilişkin ortak bir bildiri yayınladı.

ABD'nin tetik mekanizmasını etkinleştirme yönünde başarısız kaldığını belirten bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Bugün ABD'nin tetik mekanizmasını etkinleştirmeye çalıştığı günden itibaren 30 geçti. Tetik mekanizması nükleer anlaşmanın sadece bir üyesine 2015'te BMGK'nin 2231 kararıyla kaldırılan İran'a karşı yaptırımları geri getirmesine izin veriyor.

ABD, 2018'de nükleer anlaşmadan çıktığı için artık anlaşmanın bir üyesi değil. Bu nedenle BMGK'nin 2231 sayılı kararının 11. paragrafı altında konsey üyelerinde gönderdiği beyannamesinin de yasal olarak hiçbir etkisi yoktur."

İngiltere, Almanya ve Fransa ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin yetkinliği ve bütünlüğü gerektiğini vurgulayarak, 2231 sayılı kararın tam olarak uygulanmasına kararlı olduklarını ve nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını duyurdu.