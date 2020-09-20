İran: Washington yönetimi iddialarında yalnız kaldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun bu seneki toplantısının sanal ortamda gerçekleştirileceğini belirterek, “Dışişleri Bakanı Zarif Pazartesi ve Cumhurbaşakan Ruhani ise Salı günü BM Genel Kurulu'nda konuşma yapacaktır” dedi.

Pompeo'nun hayali dünyası güvensizdir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran karşıtı yaptırımların geri dönmesiyle dünyanın daha güvenli hale geleceği yönündeki iddialarına değinen Hatipzade, “Pompeo’nun hayali dünyası da daha güvenli olmayacak. Pompeo kurnazlık alanına girmeye karar verdiği günden itibaren zihinsel dünyasını da güvensiz kıldı” dedi.

Dünyanın ABD'nin eylemleri yüzünden güvensizlik, savaş, şiddet ve kan dökülmesinden başka bir şey görmediğini belirten Hatipzade, ABD'li yetkililere seslenerek, "Taahhütlerinize geri dönün ve uluslararası toplumun sizi kabul etmesi için isyan yapmayı bırakın" ifadesini kullandı.

Her türlü deniz kursanlığına yanıt vereceğiz

Hatipzade Tahran'ın İranlı gemilerinin ABD ve diğer ülkeler tarafından denetlenmesi iddiasına ilişkin, "ABD iddialarında yalnızdır. ABD'nin güç iddiasının merkezinde bu kadar yalnız olması onun gücünün ne kadar boş olduğunu gösteriyor. ABD siyasi ve hukuki olarak istediğini elde edemedi, bu nedenle işini zorbalık yoluyla ilerletmek istiyor. ABD'nin kesin müttefiği olan üç Avrupa ülkesi bugün yazdığı mektupta, Washington'un 2231 sayılı karar mekanizmasını kullanma hakkı olmadığı gibi kararının yasal bir etkisi de olmadığını bildirdi" diye konuştu.

Hatipzade, ABD ile müzakere olasılığı ve Rusya'nın İran ile ABD arasında arabuluculuk yapma çabasına ilişkin olarak, “Ortaklarımızın iyi niyetlerinden şüphe duymuyoruz, ancak ABD'ye güvenmiyoruz” dedi.

Zarif’in Avrupa ziyareti koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Dışişleri Bakanı Zarif’in Avrupa ziyaretinin koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini belirten Hatipzade, “Zarif’in Afrika ve Avrupa ülkelerini ziyaret etmesi planlanıyor. ّFakat koronavirüs nedeniyle bu ziyaretlerin yakında gerçekleşeceğinden emiz değiliz” diye konuştu.

Hürmüz Barış Planı’na bağlıyız

İran'ın sunduğu ‘Hürmüz Barış Planı’nın son durumu hakkında açıklama yapan Hatipzade, “Bu plan bölge ülkelerine bölgesel barış mekanizması için bir davettir. Daha önce de belirttiğimzi gibi bu plandaki ilkelerimize bağlıyız. Bu planla bölge ülkelerinin bölge sorunlarını çözmek ve bölgenin güvenliğini sağlamak için birlikte hareket etmesini temenni ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.