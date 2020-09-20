Trump ile Biden arasında hiçbir fark yok

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, “Deneyimler, ABD'nin düşmanca eylemi karşısında pasif olduğumuzda, halkımızın geçim kaynaklarına daha fazla baskı yaptığını gösteriyor. Bu nedenle akıllı ve etkili önlemler alarak halkımıza daha fazla baskı yapmasına izin vermemeliyız” ifadelerinde bulundu.

İran Meclis Başkanı, “İster Donald Trump başkan olarak seçilsin ister Joe Biden seçilsin İran ulusu üzerindeki baskının ana politikasında hiçbir fark olmayacaktır. Bu nedenle ulusumuzu güçlendirmeye odaklanmalıyız.” diye konuştu.