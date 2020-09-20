  1. Siyaset
20 Eyl 2020 11:31

Trump ile Biden arasında hiçbir fark yok

Trump ile Biden arasında hiçbir fark yok

İran Meclis Başkanı Galibaf, "İster Donald Trump başkan olarak seçilsin ister Joe Biden seçilsin İran milleti üzerindeki baskının ana politikasında hiçbir fark olmayacaktır. Bu nedenle ulusumuzu güçlendirmeye odaklanmalıyız.” dedi

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, “Deneyimler, ABD'nin düşmanca eylemi karşısında pasif olduğumuzda, halkımızın geçim kaynaklarına daha fazla baskı yaptığını gösteriyor. Bu nedenle akıllı ve etkili önlemler alarak halkımıza daha fazla baskı yapmasına izin vermemeliyız” ifadelerinde bulundu.

İran Meclis Başkanı, “İster Donald Trump başkan olarak seçilsin ister Joe Biden seçilsin İran ulusu üzerindeki baskının ana politikasında hiçbir fark olmayacaktır. Bu nedenle ulusumuzu güçlendirmeye odaklanmalıyız.” diye konuştu.

News Code 1889239

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler