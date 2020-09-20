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20 Eyl 2020 10:14

ABD'nin yaptırımları geri getirme hayali gerçekleşmedi

ABD'nin yaptırımları geri getirme hayali gerçekleşmedi

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ABD'nin yaptırımları geri getirme ve tetik mekanizmasını uygulama yönündeki iddialarını reddederek, "ABD'nin yaptırımları geri getirme hayali gerçekleşmedi" dedi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ABD’nin Eylül'den itibaren İran'a karşı Güvenlik Konseyi yaptırımlarının geri dönmesi iddiasını reddederek, “Bu iddianın hiçbir yasal temeli yoktur ve kesinlikle kabul edilemezdir” dedi.

"ABD'nin yaptırımları geri getirme hayalı gerçekleşmedi" diyen Taht Revançi sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “ABD’nin sahte ve yasadışı varlığının sonu geldi ve geçti” ifadesini kullandı.

Taht Revançi’nin attığı tweette ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“BM Güvenlik Konseyine üye ülkelerin tutumu ABD'nin konseyin bir üyesi olmadığı ve bu nedenle tetik mekanizması iddiasının yanlış olduğu yönündedir. ABD nükleer anlaşmayı ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını ihlal ediyor. Uluslararası akımların aksine yüzmek onun daha da yalnızlaşmasını sağlar”

News Code 1889235

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