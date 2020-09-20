İran'dan ABD'nin yeptırım iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, ABD’nin İran üzerindeki yaptırımları geri getirdiği yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Nükleer anlaşmanın bir üyesi olmayan ABD, yaptırımları uzatma talebinin Güvenlik Konseyi’nde reddedilmesi durumunda İran’a karşı BM Güvenlik Konseyi yaptırım kararlarının geri döndüğünü iddia ediyor. ABD Dışişleri Bakanı kendisi de Güvenlik Konseyi yaptırımlarının geri dönme konusundaki iddialarının yanlış, mesnetsiz ve yasal olarak etkisiz olduğunu biliyor.

ABD, dünyada barış ve güvenlik için en büyük tehdittir. ABD’nin dünyayı açıkça korkutma ve güvenlik konseyinin kararlarını yok sayma gerçeği hiçbir zaman bugünkü gibi açığa çıkmamıştır. ABD, 2018’de nükleer anlaşmadan çıktığı zaman sözde azami baskı stratejisi ile İran'ı teslim olma veya çöküş noktasına getireceğini düşünmüştü. Ancak o tarihten iki yıl geçmesine rağmen İran’a karşı fikir birliği yaratma konusunda başarısız kalan ABD bugün zorbalıkla uluslararası hukuka bağlı kalan ülkeleri yaptırımla tehdit ediyor.

Mevcut ABD rejiminin yaklaşımı, uluslararası barış ve güvenlik için büyük bir tehlike ve BM ile güvenlik konseyi için bir tehdittir. ABD'yi doğrudan veya müttefikiyle işbirliği yaparak bu tehditler doğrultusunda hareket etmesi durumunda ciddi bir şekilde karşılık vereceğimiz konusunda uyarıyoruz.”