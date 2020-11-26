Tahran'da mutlaka görülmesi gereken 'Gülistan Sarayı'

Tahran her zaman ziyaretçilerine, doğu medeniyetlerinin tarihini ve kültürünü geniş bir biçimde analiz etme fırsatı sunuyor.

Tahran’ın güneyinde, Erg Meydanı'nın yakınında yer alan Kaçar Hanedanı dönemine ait ‘Gülistan Sarayı’ şehrin ilginç atmosferine ihtişam katan ve kentin ağırlığını tek başına belirleyen muhteşem bir binadır.

Sarayın bahçesinde rengarenk çiçekler ve güllerin yer almasından dolayı buraya Gülistan Sarayı (Golestan Palace) deniliyor.

Bu saray, Safevi dö­ne­min­de yapılmıştır. Şah Ab­bas, bi­na­nın ku­zey ta­ra­fı­na Teh­mas­bi Hi­sa­rı­nı, dört ba­ğı ve çı­nar­lı­ğı yaptırmış, son­ra­ları bu yapıların et­ra­fı­na yüksek bir du­var çekilmiştir. Daha sonra Kaçarlar döneminde saray yeniden elden geçirilmiş, bundan sonra Kacar dönemi sarayları arasında sayılmıştır.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan bu muhteşem sarayın mimarisi çok zengin. Yüksek tavanları, el işçiliği ile süslenmiş ahşap oymaları ve dev sütunları buranın bir saray olduğunu kanıtlıyor. Tarihi eser niteliğindeki perdeler ve mobilyaların bütünlük gösterdiği salonlarda, farklı seramik örnekleri ve paha biçilemez İran halıları bulunuyor.

İranlı ünlü ressam Kemal-ul Mülk’ün eserlerine de yer verilen tablolar ise neredeyse her odaya zenginlik katıyor. Salonu süsleyen avizelerin çoğu Avrupa’dan getirilirken, sipariş üzerine yaptırılanların yanı sıra Nadir Şah’a yurtdışı seyahatlerinde takdim edilen hediyeler de saraya yerleştirilmiş.

Gülistan Sarayı, farklı binalar ve odalardan oluşuyor. Özel toplantılar, gece şenlikleri ve resmi resepsiyonlar için kullanılan Mermer Taht Binası, İran ihtişamını her adımda hissedeceğiniz kristal avizeleri ve süslemeleriyle ünlü Aynalı Salon, yabancı devletlerden gelen hediyeleri saklamak için kullanılan Fildişi Salonu, mavi, sarı ve siyah sırlı çini ve altın kubbe ile örtülü Rüzgâr Binası ve misafirlerin kaldığı Yurt Binası Gülistan Sarayı’nın gezilecek bölgeleri arasında başı çekiyor.