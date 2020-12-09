İran'da turistlerin ilgisini çeken "Ateşgah" şelalesi

İran’ın dağlık alanlarından biri olan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti küçük olmasına rağmen içinde çok sayıda turistik yer barındırmaktadır.

Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti ülkenin güneybatısında yer alır. Kuzeyinden ve doğusundan İsfahan, güneyinden Kohkiluye ve Buyer Ahmed ve batısından Huzistan eyaletleriyle çevrelenmiştir. Eyaletin yönetim merkezi Şehrekürt kentidir.

Eyaletin sakinleri en çok Farsça, Türkçe ve yöresel ağızları olan Bahtiyari şivesi ile konuşur.

250’den fazla doğa, tarihi ve dini merkeze ev sahipliği yapan eyelet ülkede turistlerin ilgisini çeken en önemli yerlerden biri sayılır.

Bu eyalette görülmesi gereken yerlerden biri ‘Ateşga’ şelalesidir. İran’ın minyatür şelalesi olarak da bilinen ‘Ateşgah’ şehrekürt kendinin 19 km uzaklığında ve Lurdigan ilçesinde bulunan "Ateşgah' köyünde yer almaktadır.

İki km uzunluğunda bir vadide yer alan ve çeşitli ağaçlar ve bitkilerle kaplanmış ‘Ateşga’ şelalesi, dalgalı hareketiyle bölgenin sessizliğini bozarak eşsiz bir manzara yaratmaktadır.