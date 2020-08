Yabancı turistlerin Yezd'deki Aşura etkinliklerine ilgisi artıyor

İran’ın sahip olduğu çeşitli turistik cazibeleri, dünyanın farklı noktalarından meraklı insanların ülkeye gelip söz konusu güzellikleri yakından görmelerini sağlamaktadır.

Ülke çapında her sene olduğu gibi Muharrem ayında özellikle Aşura gününüde Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle geneleksel Kerbela matem merasimi düzenleniyor. Özellikle Yezd kenti Muharrem ayının ilk 10 gününde kırsal bölgede yaşayan halkın Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve Kerbela şehitlerine sevgi ve bağlılığını yakından izlemek için farklı ülkelerden gelen turistleri ağılıyor.

Her yıl matem merasimine ilişkin çok sayıda fotoğraf ve video görüntüsü kaydeden turistler birer kültür elçisi olarak Aşura kültürü ve Kerbela olayının mesajı tüm dünyaya yayınlıyor.

Git gide Yez kenti Muharrem ayında ülkede inanç turizminin merkezi haline geldi. Yabancı turistlerin Yazd'daki Muharrem ayı matem törenine olan yoğun ilgisi "Yezd İran’ın Hüseyniyesi" adlı uluslararası düzeyde bir sekreterliğinin kurulmasına yol açtı.

Sekreterlik Sorumlusu Seyyid Hasan Hüseyni, Mehr’e verdiği açıklamada, “Geçen yıl Aşura ayının ilk on gününde bu kentte düzenlenen matem etkinliklerine farklı ülkelerden 250'den fazla yabancı turist katıldı.” dedi.

Hüseyini, “Muharrem ayında yüzlerce Aşura etkinliği tanıtım paketi turistler arasında dağıtıldı. Bölyece Yezd’in kültürel ürünleri dünyanın dört bir yanına dağıtılmış oldu” ifadesini kullandı.

Seyyid Hasan Hüseyini ayrıca, “Bu sene Yezd kentinde birçok etkinlik organizatörü Muharrem etkinliklerini İnstagram başta olmak üzere farklı sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlıyor” diye konuştu.

Her yıl Almanya, Çin, Ukrayna, Hollanda, Fransa, Norveç ve diğer lkelerden gelen yabancı turistlerin sayısı artıyor. Bu konu inanç turizmi alanında daha ciddi planlamaların yapılmasına neden olmuştur.

Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle özel bir durum söz konusu. Bu yılki törenlere yabancı turistler fiziki olarak katılmayabilir. Fakat önceki yıllarda matem törenini izleyenler, İran Hüseyiniyesi ile temaslarını sürdürüyorlar ve törenleri başka türlü izleyebilecekler.

Geçen yıl, 250 yabancı turist misafir olarak etkinlileri yakından izlemiş oldu. Bu yıl ise dünyanın her yerinden binlerce insan internet aracılığıyla Yez’deki etkinlikleri izleyebilecek.

Yezd eyaleti İslami Tebliğ Kurumu Genel Müdürü Hüccet-ül İslam Alirıza Necimi de, “Bu sene matem merasimleri düzenlemede çok yaratıcılığa tanık olduk. Yezd halkı ve ülkenin dört bir yanındaki vatandaşların yanında bir önceki yıllarda Muharrem etkinliklerine katılan turistler de bu seneki programlardan yararlanmaktadır” ifadesini kullandı.

Aşura mesajını dünyaya iletmek için yeni yöntemler kullandıklarını anlatan Hüccet-ül İslam Necimi, “Bu yıl Yezd’deki matem merasimlerinde yabancı turistlerin fiziksel varlığı renksiz olsa da dünya genelinde binlerce kişi canlı olarak İnstagram sayfasından İmam Hüseyin (a.s) sofrasının misafiridir” şeklinde konuştu.