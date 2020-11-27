İslami ülkelerin turizm başkenti Tebriz'deki 'Meşrutiyet Evi'

Tebriz İran'ın Doğu Azerbaycan'ın merkezi, ülkenin ekonomik ve kültürel kutupu, dünyanın iki önemli kıtasının karayolu ve İslami ülkelerin turizim başkentidir.

Tebriz’in en önemli tarihi binalarından biri ‘Tebriz Maşrutiyet Evi’ veya diğer ismiyle ‘Anayasa Evi’dir.

Bu yapının tarihsel dönemi Kaçar Hanedanı'na dikkat çekiyor. Konumu açısındanda Rasta kuçe'de (Motahari Caddesi) yer almıştır. Tebriz Meşrutiyet Evi, Büyük Tebriz Pazarı'nın karşısındadır.

İran’daki Meşrutiyet Devrimi sıralarında devrim yanlılarının ve liderlerin buluşma noktası olan Meşrutiyet Evi, Hacı Vali Mimar Tebrizî tarafından 1868'de inşa edilmiştir.

Sattar Han, Bakır Han, Sigat-ül İslam Tebrizi ve Hacı Mirza Ağa Farisi gibi devrimde başrol oynayan isimler; Hacı Mehdi Koozekonani desteğiyle devrim çalışmalarını ve gazete basımını bu binada gerçekleştirmiş.

İki katlı olan bu binanın birçok odası ve salonu vardır. Binanın en güzel yeri tavan penceresi ve renkli camlarla süslenmiş koridorudur.

İran’ın kültürel mirasını oluşturan eserler arasında yer alan binada, Meşrutiyet Devrimi’yle ilgili muhtelif eşyalar sergilenmektedir.

1200 metrekarelik alanı ile bu bina 1975 yılında İran’ın milli eserler listesinde kayda alındı.

Bu yapıdaki süsleme dört çeşittir. Bunlar; renkli cam, alçı süsleme, ahşap süsleme ve tuğla işçiliğidir.

Tuğla işçiliği yapının cephelerinde ve içten üst örtüde görülmektedir. Tuğlaların farklı dizilimiyle yapılmış olan süslemedir.

Renkli cam, tenabinin ve diğer mekânların kapı, pencerelerinde kullanılmıştır. Kırmızı, mavi ve yeşil renklerin kullanıldığı renkli camlar süslediği alanda bitkisel motifler oluşturacak şekilde kullanılmıştır.

Evde kullanılan diğer bir süsleme çeşidi de alçı süslemedir. Alçı süsleme evin iç mekânında tavanlarda,odalarda yer alan ocaklarda, kapı ve pencere etrafında dekoratif kemerlerde kullanılmıştır. Doğu cephede ise iç kısımda zemin kattan birinci kata kadar devam eden sütunların başlık kısımlarındaki akant yaprakları alçıyla işlenmiştir.

Yapıda dikkat çeken diğer bir süsleme öğesi ahşap süslemedir. Pano şeklinde değerlendirilen süslemeler özellikle kapı kanatlarında yapılmıştır. Kapı kanatlarında panolar içerisinde “S” ve “C” kıvrımları ve stilize bitki motifleri işlenmiştir. Ahşap işçiliğin ince işçilikle işlendiği bir diğer alan ise pencerelerdir. Pencere yüzeylerinde ahşap korkuluklar olarak düzenlenmiş olan ahşap renkli cam ile beraber evin hem içten hem dıştan süsleme programını zengin göstermesi bakımından dikkat çekmektedir.