Dünyanın en büyük su mağarası İran'ın "Hemedan" kentinde

İran’ın batısısında bulunan Hemedan kenti doğal güzellikleri nedeniyle ülkenin turistik mekanlarından biri sayılır. İran’daki tek sulak alan mağarası ve dünyanın neredeyse en büyük su mağaralarından olan Ali Sadr Mağarası İran için önemli bir turizm destinasyonudur.

Bu şaşırtıcı mağara Hemedan’ın Kebuder Aheng şehrinin Ali Sadr köyünde bulunmaktadır. Mağaraya bu ismin seçilmesinin asıl sebebi de budur.

Yaklaşık 11 Km uzunluğa sahip olan mağaranın 3 km’si keşfedilirken birçok köşesi ve koridoru henüz keşfedilmemiş ve mağaranın sonunun nereye ulaşacağı belli değildir.

Mağara ilk kez 1963 yılında 14 mağaracıdan oluşan bir grup tarafından keşfedildi. Derinliği farklı alanlarda yarım metreden 14 metreye kadar değişmekte. Su derinliğinden tavana kadar maksimum yükseklik 54 metredir.

Farkli koridorlardan oluşan mağaranın ortasında bir gül bulunmaktadır. Gölün suyu yeraltı kaynaklardan kaynaklanmakta ve serin, şeffaf, renksiz, tatsız ve kokusuzdur. Mağaranın koridorlarına ulaşabilmek için kayıklar kullanılmalıdır.

Ali Sadr Mağarası, sayısız hücresel vanası sayesinde nefes alır ve gün içinde binlerce ziyaretçiye sahip olmasına rağmen sadece hoş bir iklime sahip olmakla kalmaz. Aynı zamanda bu mağarada zehirli gaz da yoktur.

Mağaranın içindeki hava hafiftir ve mutlak bir durgunluk halindedir. Öyle ki, orada bir mum yakılırsa, mum alevinde hiçbir hareket görülmez.

Ali Sadr Mağarası’nın bir diğer harikası da mağaranın içinde 12 ile 14 derece arasında olan ve yıl boyunca sabit kalan sıcaklıktır; Bu nedenle her mevsim turistler için keyiflidir. Yaz aylarında mağaraya girerken hoş bir sakinlik hissedecek, kışın ise bölgedeki soğuk havaya rağmen üşüme olasılığı yoktur.

Mağara 2008’de İran’daki doğal varlıklar listesinde yer aldı. Mağaranın içindeki kayalar ikinci jeolojik dönem yani Jura dönemine aittir.

Kaynak: Mehr, Azarindir.org