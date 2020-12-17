ABD birlikleri Suriye'den çıkmalıdır

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, dün Suriye konulu BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada, herkesin Suriye’nin egemenliği, siyasi bağımsızlığı, birlik ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Taht Revançi, Suriye'deki Amerikan birliklerinin varlığının yasa dışı olduğunu ve gizli hedefler peşinde koştukların bildirdi.

Suriye'de herhangi bir ayrılıkçı eyleme muhalefetini dile getiren Taht Revançi, Suriye hükümetinin iznini almadan bu ülkede bulunan yabancı güçlerin bu ülkeyi terketmeleri gerektiğini belirtti.

Taht Revançi, “İran, Suriye krizin için siyasi bir çözüme tamamen bağlıdır ve bu mesaj Suriye Dışişleri Bakanın Tahran ziyareti sırasında kendisine iletilmiştir” dedi.

İranlı yetkili, ayrıca Siyonist rejimin Suriye'de devam eden saldırganlığını şiddetle kınayarak bu kışkırtıcı askeri maceraların durdurulması gerektiğini söyledi.

Tahteravançi, Suriye'nin yeniden inşasını ve mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli ve gönüllü olarak Suriye'deki topraklarına geri dönüşünü kolaylaştırma ihtiyacını da vurgulayarak, milyonlarca Suriyeli mültecinin hayatlarının belirli güçlerin siyasi çıkarları için rehin alınmaması gerektiğini söyledi.