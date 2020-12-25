Zarif'ten Arapça '2021 yeni yıl' mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hz. İsa Mesih'in (a.s) doğum günü ve 2021 yeni yıl nedeniyle Twitter üzerinden Arapça tebrik mesajı paylaştı.

Bakan Zarif'in tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Asil olan tüm Doğu Hıristiyanların özellikle tarihin ve medeniyetin doğuşundan beri bizimle insanlığı ve toprağı paylaşanların aynı zamanda bölgede birlikte yaşamak adına hayatta kalmalarını sağlamak için fedakarlık yaptığımız insanların Hz. İsa Mesih'in doğum gününü kutluyoruz.

Yeni yılın iyilik, doğruluk ve hoşgörü yılı olmasını temenni ediyoruz."



