Cihangiri'den Hristiyan alemine tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Hristiyan ülkelerdeki mevkidaşlarına gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda Noel Bayramı'nı ve Hz. İsa Mesih'in (a.s) doğum gününü tebrik etti.

Barış ve huzurun sağlanmasını insanların mutluluğu ve ilerlemesi için gerekli bir konu olduğunu belirten Cihangiri kaleme aldığı mesajında, ülkelerin liderlerinin sağduyu, ortak çaba ve yeni tedavi yöntemleriyle koronavirüsten etkilenen insanların acılarını hafifletmeye çalışmasının yanı sıra uygun ekonomik ve politik önlemleri alarak ilerideki zorlukların üstesinden başarıyla gelmesini temenni etti.