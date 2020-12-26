Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif'ten Arapça '2021 yeni yıl' mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hz. İsa Mesih'in (a.s) doğum günü ve 2021 yeni yıl nedeniyle Twitter üzerinden Arapça tebrik mesajı paylaştı.

Bakan Zarif'in tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Asil olan tüm Doğu Hıristiyanların özellikle tarihin ve medeniyetin doğuşundan beri bizimle insanlığı ve toprağı paylaşanların aynı zamanda bölgede birlikte yaşamak adına hayatta kalmalarını sağlamak için fedakarlık yaptığımız insanların Hz. İsa Mesih'in doğum gününü kutluyoruz.

Yeni yılın iyilik, doğruluk ve hoşgörü yılı olmasını temenni ediyoruz."

Tahran ile Bakü yakında tercihli ticaret anlaşması imzalayacak

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, dün video konferans aracılığıyla ülkenin Doğu Azerbaycan valisi ve bu eyaletin iş adamları ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un Tahran'a yaptığı son ziyaretine değinen Musevi, “İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Azeri Bakan, ülkesinin İranlı firmaların Karabağ'ın işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası sürecinde aktif rol almasını istediğini belirtti.” dedi.

Musevi, “Dün Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) Başkanı ile görüştüm. Azeri tarafı İran’la işbirliği anlaşması imzalamak istediğini söyledi.” ifadesini kullandı.

Musevi sözlerine şöyle devam etti:

“Azerbaycan Cumhuriyeti'nde demiryolu ve sanayi sitesi inşaatı, tıbbi ilaç, gıda ürünleri traktör ve otobüs üretimi dahil olmak üzere uygulanmakta olan yaklaşık 15 büyük ulusal projemiz var.”

Büyükelçi Musevi, Tahran ile Bakü arasında tercihli ticaret anlaşmasının yakında imzalanacağını duyurdu.

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 132 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 21 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 440'a vaka sayısının da 1 milyon 189 bin 203'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 345'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 933 bin 736'a ulaştığı bilgisini verdi.