Ayetullah Arafi'den Hristiyan dini liderlere tebrik mesajı

İran İlim Havzaları Genel Müdürü Ayetullah Alirıza Arafi, 2021 yeni yıl nedeniyle Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus başta olmak üzere Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, Dünya Kiliseler Konseyi geçici genel sekreteri Prof. Dr. Ioan Sauca, Gürcistan Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Ilia, Ermeni Apostolik Kilisesi lideri, Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metropolit Hilarion, Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos ve Konstantinopolis Başpiskoposu'na birer tebirk mesajı gönderdi.

Hz. İsa Mesih'in (a.s) doğum günü bayramının da kutlandığı mesajda dinler arasında yapıcı etkileşim ve birliği sağlamak için diyaloğun gerekliliğine vurgu yapıldı.

Mesajda ayrıca, İlahi dinler liderlerinin küresel krizleri çözmede, ateizmin yayılmasını engellemede, dini değerler ve ilahi peygamberlere yönelik hakaretleri önlemedeki önemli rolüne değinildi.