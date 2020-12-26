İran’da online Noel kutlamaları

Hz. İsa Mesih'in doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık günü, ayrıca Doğuş Bayramı ya da Milat Yortusu gibi isimlerle de anılıyor.

Bu sene Noel mevsimi dünya genelinde yayılan koronavirüs salgını nedeniyle çok farklı, her zamankinden çok daha sönük geçti.

İran'ın Batı Azerbaycan'da yaşayan Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın doğuşunu simgeleyen Noel Bayramı'nı internet üzerinden düzenlenen online ayinlerle kutladı.

Hz. İsa’nın doğum günü ve Noel kutlamaları İran'da özellikle Azerbaycan eyaleti, İsfahan ve Tahran gibi kentlerde Ermeniler ve Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde kutlanıyor.

İran’da Ermeni ve Süryani olarak bilinen Hıristiyanların nüfusu 2011 yılı istatistiklerine göre yaklaşık 117 bin kişidir.