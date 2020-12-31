ABD, İran'a karşı BM yaptırımlarını geri getirmede yenildi

İran’ın BM Temsilciliği Yardımcısı Ishak Al-i Habib, nükleer anlaşmayı İran'a karşı uzun süredir devam eden yapay kriz karşısında çok taraflı diplomasinin bir başarısı olarak nitelendirerek, "2231 sayılı Karar oybirliğiyle kabul edildi ve Kapsamlı Ortak Eylem Planını onayladı" dedi.

Yardımcısı Ishak Al-i Habib, “Karar uyarınca, İran'a karşı önceki Güvenlik Konseyi yaptırımlarının tüm mekanizmaları kaldırıldı” ifadesini kullandı.

ABD'nin İran üzerindeki baskıyı artırma hamlesini siyasi bir ‘eylem’ olarak nitelendiren Al-I Habib, ABD'nin tetik mekanizmasını uygulama eyleminin Güvenlik Konseyi’nin 13 üyesi tarafından reddedildiğini söyledi.

Al-i Habib, ABD eyleminin yasal bir temeli olmadığını vurgulayarak, "Genel Kurul, Güvenlik Konseyi'nin karşı çıktığı şeye kaynak sağlama izni var mı?" dedi.

İran’ın BM Temsilciliği Yardımcısı, bir kez daha BM üyelerini BM antlaşmasını korumak için ABD'nin önerisine karşı çıkmaya çağırdı.