İran'dan BM'ye Şehit Mohsen Fahrizade mektubu

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade’ye yapılan terör saldırısının ardından BMGK'ya ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

Şehit Fahrizade’nin ABD’nin tıbbi ilaç ve sağlık malzemelerinin ülkeye erişimini engellediği dönemde yerli korona tanı kitinin üretimi konusunda önemli rol oynadığına dikkati çeken Taht Revançi’nin gönderdiği mektupta, şu ifadelere yer verildi:

“Son yıllarda birkaç tanınmış İranlı bilim insanı da terör saldırılarına kurban gitmiştir. Suikastların arkasında bazı yabancı tarafların olduğuna dair güçlü kanıtlar var. Fahrizade suikastı bölgeyi felakete sürüklemek ve İran’ın bilimsel ve teknolojik gelişimini zedelemek amacıyla yapılan umutsuzca bir girişimdir. Son kırk yılda bile hiçbir baskı veya terör saldırı, sosyo-ekonomik kalkınma için ihtiyaç duyulan bilim ve teknolojiye erişmemizi engellememiştir."

Taht Revançi, İran’a karşı herhangi bir maceracılık hususunda ABD ile Siyonist Rejim’e uyarıda bulunarak, “İran halkını savunmak ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alma hakkı saklıdır” diye konuştu.

İranlı yetkili, BM Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi’nden bu insanlık dışı terör eylemini kınamasını ve failleriyle ilgili gerekli işlemler yapmasını istedi.