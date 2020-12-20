İran'dan BM Güvenlik Konseyi'ne mektup

Parstoday'in haberine göre, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi ve BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektupta, İran'ın 2231 sayılı kararla ilgili BM Genel Sekreteri'nin 10. raporuna ilişkin değerlendirmesini anlattı.

İran nükleer anlaşmasının ardından kabul edilen BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı bildirisine göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin, kararın nasıl uygulanacağı konusunda her altı ayda bir Güvenlik Konseyi'ne rapor vermesi gerekmektedir. Konuyla ilgili oturumun salı günü düzenlenmesi bekleniyor.

Taht Revançi, ABD'nin nükleer anlaşmayı çok açık bir şekilde çiğnediğini, İran'ın da nükleer anlaşma kapsamında taahhütlerini azalttığını ve bunun da İran'ın bir hakkı olduğunu kaydetti.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi, Avrupa ülkelerin nükleer anlaşma karşısında İran'ın ekonomik çıkarlarını sağlayacaklarına dair sözleri ve yükümlülüklerinin hiç birinin yerine getirilmediğini de belirterek, Avrupa tarafından oluşturulan özel mali kanalı INSTEX'in de bu zamana kadar bir etkisinin görülmediğini söyledi.

Mecid Taht Revançi, Avrupalıların ABD’nin İran yaptırımlarını bertaraf etmeyi hedefleyen özel ticari sistem INSTEX'ın etkinliğini kanıtlaması gerektiğini belirtti.

İranlı yetkili, ayrıca şehit Muhsin Fahrizade suikastına da değinerek, şöyle dedi: "Sorunun bu raporda dile getirilme şekli hiçbir şekilde yeterli değildir.' dedi. Geçen yıl Şehit General Kasım Süleymani suikastı ile birlikte bu suikast, apaçık bir terör suçudur, açıkça kınanmalıdır''