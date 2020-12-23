İran nükleer anlaşma ile ilgili her türlü müzakereyi reddetti

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM Güvenlik Konseyinde, konseyin 2231 sayılı kararının uygulanmasına yönelik BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 10. raporunun görüşüldüğü toplantıda yaptığı konuşmada, “Nükleer anlaşma zor ve sıkıcı müzakerelerin sonucuydu. Bunu değiştirme veya yeniden müzakere etme önerileri 2231 sayılı Karara aykırıdır ve İran için kesinlikle kabul edilemezdir” dedi.

Mecid Taht Revançi, “ABD, Mayıs 2018’de nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından, tüm nükleer yaptırımlarını yeniden uygulama başladı ve İran'a karşı düşmanca politika benimseyerek, İran'ın ticaret ortaklarını rahatsız etti” ifadesini kullandı.

Taht Revançi, “Son 4 yılda ABD, İran’a 1500 yaptırım uygulayarak İran ekonomisinin tüm sektörlerini ve anlaşmadan sağladığı tüm menfaatlerini hedef almıştır. ABD hükümetinin son anına kadar devam etmesi beklenilen yaptırımlar tam bir ekonomik savaştır ve burada silah yerine ekonomi kullanılmaktadır” diye konuştu.

ABD’nin insani yardım malzemelerinin yaptırımlardan muaf olması iddialarının tamamen yalan olduğunu belirten Taht Revançi, İran’ın batılı ülkelerin Saddam’a sağladığı kimyasal silah mağdurlarının solunum problemlerini hafifletecek ilaçları almakta zorlandığını söyledi.

Taht Revançi sözlerine “ABD, yaptırımların İran halkına karşı olmadığını iddia ediyor. Bu aynı zamanda saf bir ikiyüzlülüktür; Yaptırımlar toplumun en zayıf kesimlerini hedef aldığı için, fakirlere zenginden, hastalara sağlıklıdan, çocuklara yetişkinlerden daha çok zarar veriyor” ifadesini ekledi.