Tebriz'de gezilmesi gereken iki önemli yer

İran’ın kuzeybatısındaki en büyük şehir Tebriz, beş bin yıllık geçmişiyle etkileyici bir tarihi doku barındırıyor.

Nüfusunun çoğunluğunu Azerbaycan Türklerinin oluşturduğu şehir, tarih boyunca onlarca uygarlığın evi olmuş. Mevlana’nın büyük dostu Şems-i Tebrizi’nin de memleketi olan şehirde, ülkenin sinema, tiyatro, polis teşkilatı, kadın derneği gibi oluşumlarının da ilkleri gerçekleşmiş.

Bu yazıda Tebriz kentinde mutlaka gezmeniz gereken iki yeri tanıtacağız

Azerbaycan Müzesi

1958 yılında kurulan müzede İran Azerbaycan’ından çıkarılan arkeolojik eserler sergileniyor. Geniş bir kütüphanesi de bulunan müze, Tahran’daki Ulusal Müze’den sona en değerli koleksiyona sahip. Üç bölümden oluşan Azerbaycan Müzesi’ni her gün 8.00-19.30 arası ziyaret edebilirsiniz.

El Gölü (Şah Gölü)

Tebriz gezilerinde El-Gölü mutlaka görülmeli. Geleneksel Azerbaycan mimarisinin izleri görülen park alanı, devrimden önce Şah Gölü olarak anılıyormuş. Şehirdeki az sayıda yeşil alandan biri olan El Gölü yürüyüş yapıp stres atabileceğiniz, samimi bir alan.

Kaynak: Blog.biletbayi, Mehr