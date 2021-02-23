Venezuela Turizm Bakanı: İran'ı kendi evimiz gibi görüyoruz

Venezuela Turizm Bakanı resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan, "İran'ı evimiz olarak görüyoruz. Bu ülke bizim dostumuzdur. Şu anda iki ülke arasındaki ilişkiler gayet iyi durumda." dedi.

Alí Padrón Paredes, İran gezisi sırasında ülkedeki kültürel ve tarihi mekanları da ziyaret edeceklerini söyledi.

Venezuelalı yetkilinin Tahran Turizm ve El Sanatları Fuarı'na da katılacağı öğrenildi.

Venezuela Turizm Bakanı, Tahran ziyareti çerçevesinde İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asger Munisan ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki 2020-2024 turizm eylem planına imza atılacak.